Cristiano Ronaldo: "No hay gol que supere el sexo con Georgina"

MADRID, ESPAÑA.-El delantero portugués Cristiano Ronaldo habló sobre su vida sexual durante una entrevista para un canal británico, asegurando que no hay gol que supere el sexo con Georgina.



En la entrevista presentada por Piers Morgan para el programa Good Morning Britain le preguntaron si marcar el gol de chilena contra la Juventus hace dos temporadas era mejor que tener sexo con Georgina.



A lo que Cristiano respondió: "No hay gol que supere el sexo con Georgina. No, no con mi Geo, ¡no!".



Siguiendo en el tema personal, el presentador Morgan lo cuestionó sobre si llegará al altar. "Algún día nos casaremos, seguro. También ese es el sueño de mi madre. Geo es genial, es mi amiga. Estoy enamorado de ella. Yo le abro mi corazón y ella me abre el suyo".

Recordó a su padre

Esta semana el luso de 34 años lloró al recordar a su padre, José Dinis Aveiro, y su trágica muerte tras un fallo hepático.



Todo ocurrió cuando el presentador aprovechó para mostrarle un corto video de su padre mientras hablaba maravillas de su hijo en una entrevista para la televisión noruega.



De inmediato, Cristiano no pudo evitar la nostalgia y comenzó a llorar. "Nunca vi ese video, perdón", dijo el delantero de la Juventus.