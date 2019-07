Zidane sobre la portería: "Nadie tiene la titularidad asegurada"

MÚNICH, ALEMANIA.- El entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo este martes tras perder 1 a 0 ante Tottenham que ni Thibaut Courtois ni Keylor Navas tienen la titularidad garantizada en la portería.



Hace unos días, el belga se consideró dueño de la meta de la Casa Blanca. "Creo que ahora está claro quién es el número uno. Me siento más fuerte que nunca".



Pero la situación ha cambiado en un giro de 180 grados: Courtois se lesionó, y este día fue testigo cómo el tico fue titular ante los Spurs.



En ese sentido, el estratega Zidane destacó la participación de Keylor Navas, advirtiendo al mismo tiempo que ninguno tiene el puesto seguro.



"Keylor ha hecho un gran partido, está claro. Lo que dijo Thibaut, hay que ver lo que dijo. No creo que haya un jugador que tenga su titularidad", precisó.

"Todos estamos haciendo las mismas cosas. Todos tienen que estar preparados. Hay que hablar de los que están aquí. Lo hicieron bastante bien", añadió.



También, Zinedine Zidane expresó que a medida que avance la pretemporada del conjunto merengue el nivel de su equipo irá en aumento.



"No podemos estar contentos de la derrota, pero estuvimos mejor en todos los aspectos. Hay que estar positivos sabiendo que lo tenemos que hacer mejor", argumento sobre la caída ante los ingleses.



"Siempre voy a pensar en positivo. Nadie me va a quitar lo que nosotros vamos a hacer este año, nadie", puntualizó.



"Sé que es complicado. Acabamos una temporada difícil, hemos empezado difícil. Sé que tengo un equipazo. No estamos listos todavía, se ve", cerró el DT tricampeón de Champions League con Real Madrid.