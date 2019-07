Boateng se despide del Barcelona: "Hubiese querido dar más, pero di todo"

BARCELONA, ESPAÑA.- El delantero ghanés Kevin Prince Boateng se despidió este martes del Barcelona con una carta tras no entrar en los planes del club para la siguiente temporada del fútbol español.

"Termina aquí una de las experiencias más emocionantes de mi carrera. Agradezco a cada persona que ha hecho posible todo esto. Agradezco a mis compañeros que me han hecho sentir en casa desde el primer momento", escribió en su cuenta de Instagram.

"Un pensamiento especial a la afición, los culés: os llevaré siempre en mi corazón. Hubiese querido dar más, pero he dado todo lo que he podido en cada minuto que se me ha dado para honrar esta fantástica camiseta". añadió.

El caso del futbolista de 32 años es complejo: llegó cedido en el mercado de invierno procedente del Sassuolo como un parche para dar descanso a Luis Suárez, pero jugó sólo tres partidos de Liga y uno de Copa del Rey ni logró anotar un gol.

El Barça que comanda Ernesto Valverde tenía una opción de compra por un total de ocho millones de euros, sin embargo, no la ejecutó.