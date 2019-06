En medio del escándalo de Neymar, Brasil encara a Catar en amistoso para Copa América

SAO PAULO, BRASIL.- Con todos los focos apuntando a Neymar, involucrado en una delicada situación judicial, Brasil tiene la difícil tarea de dejar la polémica fuera del campo y concentrarse en el choque contra Catar este miércoles, primero de los dos amistosos de la Seleçao rumbo a la Copa América-2019.



Las oncenas disputarán el partido en Brasilia como un calentamiento previo al torneo organizado este año por los brasileños y en el cual la selección catarí, campeona asiática, participará por primera vez en calidad de invitada.



1. Concentración de Neymar

La acusación de violación formalizada por una joven contra Neymar y divulgada el sábado ha desviado toda la atención de Brasil, sede del torneo regional de selecciones que arranca el 14 de junio, para centrarla en el astro de la canarinha que llegó a Rio de Janeiro hace once días para sumarse a los entrenamientos.



La internet brasileña no habló prácticamente de otra cosa durante el fin de semana.



Luego de que el caso se hizo público, el futbolista de 27 años divulgó un video en sus redes sociales en el que, aparentemente afectado, se declaraba inocente y daba su versión de los hechos acompañada por el intercambio de mensajes y fotos íntimas en whatsapp entre él y la joven que lo acusa.



La reacción añadió fuego a la hoguera y el atacante del París Saint-Germain fue convocado para declarar ante la Comisaría de represión de crímenes informáticos de Rio de Janeiro. La patrulla policial con el pedido llegó el lunes a la Granja Comary, concentración de la Selecao en Teresópolis, al mismo tiempo que el seleccionador Tite daba una rueda de prensa en la que afirmaba que el foco estaba en el amistoso contra Catar.



"La Seleçao está por encima de todos nosotros, y dando lo mejor de nosotros estaremos contribuyendo. Nuestro sentido de equipo está por encima de todo", dijo Tite que tuvo que responder en el encuentro con la prensa casi una veintena de preguntas sobre Neymar.



El seleccionador dijo que no juzgaría a la joven estrella, a quien calificó de un jugador "imprescindible" pero no insustituible.

VEA: Los escándalos más sonados de Neymar en el último año



Neymar, que hace una semana tuvo que entregar la banda de capitán a Dani Alves, entrenó el lunes con el equipo, cuyas principales figuras cerraron filas para apoyarlo.



Después de la mediación de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), podrá concentrarse en los amistosos del miércoles, contra Catar, y el domingo, contra Honduras, y presentarse a declarar ante la comisaría sólo la próxima semana.



2. Evolución catarí

La selección catarí llegó a Brasil hace una semana. El primer equipo en desembarcar en el país para jugar la Copa America se instaló en Mangaratiba, también en el estado de Rio de Janeiro, localidad que servirá de cuartel durante el torneo.



Los 'annabis' vienen de conquistar la Copa de Asia, tras derrotar en la final 3-1 a Japón, que también participará en esta edición de la Copa América como selección invitada.



Dirigida por el español Félix Sánchez, la oncena debe aprovechar la experiencia como parte de su preparación para la Copa del Mundo que recibirá en 2022.



"Nuestra participación en la Copa América 2019 puede considerarse un paso importante rumbo al Mundial, un viaje que comenzamos hace ya algún tiempo. En este torneo jugaremos contra selecciones de una amplia experiencia y que son, sin duda, de un mayor calibre del que vimos en el torneo continental asiático", dijo Sánchez en una entrevista publicada por el portal de la FIFA la semana pasada.



El equipo, que sólo ha sufrido dos derrotas en sus últimos quince juegos, se medirá contra Colombia, Argentina y Paraguay en el Grupo B de la Copa América.



La reciente campaña en la Copa asiática generó muchos titulares dedicados a la evolución del equipo. No sólo levantaron el trofeo por primera vez en su historia, sino que ganaron los siete juegos disputados.



Para Sánchez, indistintamente de no pasar a una segunda ronda en Brasil, el objetivo será "que el equipo ofrezca un rendimiento digno y demuestre que ha evolucionado".



El partido se disputará a las 21H30 locales (00H30 GMT del jueves) en el estadio Mané Garrincha de Brasilia y estará arbitrado por el venezolano José Argote, auxiliado por sus compatriotas Lubin Torrealba y Franchescoly Chacón.



Alineaciones probables:



Brasil: Ederson - Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Filipe Luis - Casemiro, Arthur, Coutinho - Neymar, Richarlison y Gabriel Jesus. DT: Tite.



Catar: Saad Al-Sheeb - Abdelkarim Hassan, Bassam Hisham, Boualem Khoukhi, Pedro Miguel - Tareq Salman, Assim Madibo, Abdulaziz Hatem, Akram Afif - Hasan Al-Haydos y Almoez Ali. DT: Félix Sánchez.