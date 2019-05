Eden Hazard tras ganar la Europa League: "Creo que es un adiós"

BAKÚ, AZERBAIYÁN.- Después de los rumores que le sitúan en el Real Madrid la próxima temporada, el astro belga del Chelsea Eden Hazard anunció este miércoles, minutos después de conquistar la Europa League (4-1 al Arsenal en Bakú), que fue su último partido como jugador Blue: "Creo que es un adiós".



Recién acabada la final, el belga declaró al canal británico BT Sport: "Creo que es un adiós, pero en el fútbol nunca se sabe. Mi sueño era jugar en la Premier League y lo realicé durante siete años en uno de los mayores clubes. Por ello, quizá es el momento para mí de nuevos retos".



Hazard, que anotó dos goles y dio una asistencia en el claro triunfo del Chelsea, insistió: "Mi decisión está ya tomada. Ahora depende del club. Ahora me queda esperar, como hacen los hinchas, pero creo que en un par de días se sabrá".



"Mi objetivo hoy era ganar el trofeo y está hecho, era lo único que tenía en la mente", añadió el talentoso centrocampista de 28 años, cuyo contrato con el Chelsea expira en 2020.



Posteriormente, en declaraciones al canal beIN Sports Francia, Hazard añadió: "No sé si podemos jugar en el mismo grupo, pero enfrentarse al Chelsea y al Lille (en la próxima Liga de Campeones) sería genial".



Posteriormente, su compañero francés Olivier Giroud ya dio por hecho la marcha del belga: "Es verdad que lo vamos a echar de menos mucho, pero estoy contento con él porque era lo que quería".



"Ha dado todo en sus siete años en el club, es un jugador extraordinario y es normal que busque progresar en un club que gana con regularidad la Liga de Campeones", añadió sin dar el nombre del Real Madrid.



Hazard nunca ha ocultado su deseo de jugar en el Real Madrid y el técnico blanco, Zinedine Zidane, tampoco ocultó su estima por el belga: "Lo que puedo decir es que es un jugador que siempre me ha gustado, como todo el mundo sabe", declaró 'Zizou' el pasado 5 de abril.



La prensa española estima en unos 100 millones de euros el costo de la operación para el Real Madrid.



Hazard fichó por el Chelsea procedente del Lille francés en 2012. Con los Blues ganó dos veces la Premier League (2013 y 2015), una FA Cup (2018), una Copa de la Liga (2015) y dos Europa League (2013 y 2019).