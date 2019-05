Real de Minas pone en riesgo su categoría en la Primera División

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de Juticalpa, Joel Sandoval, ha sido claro en que el descenso ha sido sinónimo de un “fracaso deportivo” para la entidad traducido de meses de inversión y ardua labor para que el club mantenga la categoría.



Pese ello en una entrevista a Grupo Opsa en donde se refirió a diversos temas, ha dejado en claro que aceptan la derrota sucedida de la imposibilidad de salvar en la triangular bajo el mando de Wilmer Cruz.



¿Pero qué viene ahora para el equipo?: Esto y otras preguntas respondió desde Olancho. El día después de haber descendido: “Vamos a reunirnos con la junta directiva esta semana. La vida sigue igual como dice la canción de Julio Iglesias. Volveremos a nuestras actividades diarias para dar ánimos, la vida es así, primero estamos abajo y luego arriba. Seguiremos trabajando para que Juticalpa vuelva a Primera División”.



El descenso los alcanza a todos: “Si esperábamos algo como esto, es algo del fútbol, eso sí, la directiva se entregó al cien por ciento para superar esta instancia, ahora solo toca felicitar a Real de Minas por su victoria”.



Inversión y pérdidas: “Fue un fracaso en lo deportivo y en lo emocional, pero el equipo tuvo un buen encuentro con su afición. Juticalpa es un equipo que no tiene dueño, se nutre de las taquillas que significan el 60% de los ingresos.



“Ahora no podemos hablar de números, pero sí podría decirte que el equipo está en un 90% porque tenemos deudas, el restante esperamos cumplirle a todos para que estén tranquilos, le vamos a pagar a todos hasta el último centavo”.



De regreso al máximo circuito con aprobación 12 equipos: “Juticalpa no estará solo, acá me han pedido que el equipo siga. Mientras nuestras familias estén bendecidas por Dios seguiremos en el equipo, esperamos seguir como invitados en la Primera División para Olancho siga teniendo representación.



“Hay dos elementos que nos favorecen: -a nivel de logística somos el segundo o tercer equipo que cumple con los requisitos. Tenemos una identidad y un equipo que marca. Esperamos que Juticalpa sea el invitado número 11 o 12 por el bien de Honduras”.



Bajas en el equipo tras el descenso: Eso se va a saber. Tenemos grandes jugadores que son base, pero ellos sabrán, pero tienen contrato y derecho a buscar sus equipos, en ese caso llegaremos a un acuerdo y podrán ir, nosotros estaremos agradecidos con ellos por el espacio que hicieron.



Protesta por incumplimiento de Minas: “Todo actúa bajo un régimen de legalidad, los deberes y derechos se deben cumplir y si más de alguno ha incumplido que se aplique la ley. A nosotros antes de viajar nos exigieron el pago de sueldo, les cumplimos. Mientras nosotros hacíamos un esfuerzo otros equipos no lo hacían".



"Somos dos presidentes, si fuimos los más malos, debemos descender, eso hay que aceptarlo. Como directiva hicimos un gran esfuerzo, vamos a asumir esta próxima temporada con responsabilidad para que el fútbol de Olancho pueda seguir manteniéndose".



“La Liga tiene que actuar, aceptamos la derrota y si el fútbol hace justicia está bien, hemos competido y somos buenos amigos con los presidentes de Minas y Honduras, pero si se hace justicia que sea por las autoridades de la Liga".