Indignación en redes por incidentes que postergan superfinal River-Boca

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El ataque a pedradas al bus que transportaba este sábado a los jugadores de Boca Juniors hacia el estadio Monumental para la superfinal de la Copa Libertadores contra River Plate desencadenó múltiples mensajes de indignación entre ex futbolistas en las redes sociales.



"Preparado para ver el partido y tengo que vivir otra vez más delante de mis hijos un espectáculo desagradable...hasta cuándo?", se preguntó el ex jugador Gabriel Batistuta que vistió las camisetas de ambos archirrivales.

Los incidentes dejaron a varios futbolistas de Boca heridos, entre ellos el capitán Pablo Pérez, que fue trasladado para ser atendido en una clínica por un corte en el rostro, según reportaron dirigentes de Boca.



"Otra oportunidad más perdida delante del mundo entero que nos observa. Vergonzoso, lamentable", escribió Batistuta en Twitter.



De su lado, el ex defensa de Boca Juniors, el colombiano Jorge Bermúdez, también expresó su estupor.



"A quién se le pasa por la mente que un jugador profesional de fútbol esté expuesto a la locura de la gente, piedras, gases, después ir a un centro médico a que lo atiendan y llegue corriendo con la mente despejada para jugar una final de Libertadores?, Por Dios", se despachó el 'patrón' Bermúdez.



Según las imágenes de televisión de varias cadenas deportivas, el vehículo ingresó al estadio con varios vidrios laterales rotos y los jugadores, una vez descendieron, iban tosiendo y con los ojos llorosos por efecto de los gases.



El partido inicialmente programado para las 5:00 PM locales (2:00 hora de Honduras) fue primero postergado para una hora más tarde y luego postergado nuevamente para las 4:15, comunicó la Conmebol.



También el ex internacional español Carles Puyol lamentó el episodio. "Qué pena las noticias que llegan de Argentina... Así no se vive el fútbol. ¡Vergüenza!", escribió quien fuera capitán del Barcelona.

