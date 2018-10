Real España y Platense llegan como favoritos a las semifinales de Copa Presidente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este miércoles se ponen en marcha la ida de las llaves de semifinales de la Copa Presidente que pondrá mano a mano al Real España vs Parrillas One y a Platense vs Yoro FC.

Dos equipos de primera y dos equipos de segunda división que pelearán por el pase a la final en busca de desbancar al actual campeón, Marathón.



El Real España, el gran favorito a consagrarse campeón tras eliminar a Marathón y a Olimpia, se estará midiendo al Parillas One de la Liga de Ascenso. Tanto el partido de ida como el de vuelta se realizarán en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.



Para los dirigidos por Tato García, esta es una tarea pendiente dado que la realesa ya perdió una final en la segunda edición de la Copa, ante Juticalpa. Ahora tienen una nueva oportunidad para llegar a la final y pelear por el título.

Por su parte el Platense, quien llega tras eliminar al Santos FC de Siguatepeque, chocará contra el Yoro FC que eliminó en cuartos de final al Deportes Savio de Santa Rosa de Copán, el partido se jugará en el Estadio Excelsior de Puerto Cortés.



Los Tiburones también perdieron una final de Copa Presidente y fue justo en la primera edición, ante Olimpia. Platense quiere volver a consagrarse con un trofeo luego de varios años de sequía.



Parrillas y Yoro de la Liga de Ascenso, han sido las revelaciones del torneo que se han metido en el camino de los grandes del país y que también lucharán por convertirse en el nuevo monarca de la 4ta edición de la Copa.



Ambos partidos serán a las 7:00 de la noche (hora de Honduras). Las vueltas se jugarán el 24 de octubre en el Estadio Morazán y en el Estadio Olimpíco Yoreño siempre a las 7:00 pm.