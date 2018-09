Parrillas One venció 3-1 a los Lobos y es semifinalista en la Copa Presidente

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El Parrillas One de Segunda División selló este martes su boleto a semifinales de la Copa Presidente al ganar 3-1 a los Lobos de la Liga Nacional.

Y es que sigue demostrándose el mal nivel que han caído los Lobos.

El cuadro parrillero decidió todo en los últimos minutos y ahora le toca esperar rival en la siguiente etapa que está entre Olimpia o Real España que juegan mañana.

El primer gol cayó a los 56 minutos por medio de Jerrick Díaz, ex del Platense. A los 73 y luego a los 83, puso la lápida Edwin León y Juan José Rodríguez.

Tremendo equipo tiene el Parrillas presidido por el presidente Luis Girón que está peleando fuerte el Ascenso queriendo volver a Primera.

El cuadro universitario descontó por medio de Arnold Meléndez, pero ya no había tiempo. Otro equipo de Primera dice adiós en la cuarta edición de la Copa



Otros partidos

Los duelos de la Copa Presidente seguirán mañana miércoles.



Yoro FC vs Deportes Savio a las 7:00 de la noche

Real España vs Olimpia a las 7:00 de la noche

Santos FC vs Platense a las 7:30 de la noche