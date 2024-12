41 años de liderazgo y visión en la banca nacional

6

Uno de los logros más importantes en mis cuatro décadas de gestión, fue liderar con éxito la fusión de dos entidades financieras, durante la adquisición de BAC a BAMER en 2008 y luego impulsar la unificación de las culturas de ambos bancos, capitalizando lo mejor de cada institución, promoviendo su crecimiento y solidez.

7

También me siento muy orgulloso del gran equipo de trabajo que me ha acompañado, siempre comprometidos y con profundo entendimiento del mercado financiero. Así como de haber compartido con varias generaciones de referentes en la industria financiera del país, trabajando de la mano con ellos en pro del desarrollo económico de Honduras, en la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, de la cual he formado parte de su Junta Directiva por muchos años.