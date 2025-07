Tenían todo listo para salir tempranito a declarar “ganadora” a la Ramona

TETAS. Hombre, qué cosas, el partido que iba a “refundar” a Honduras, sus diputados -los bisnes en el Ejecutivo son otros cinco pesos- están a tres tetas: Sedesol, Congreso y Gobernación. Ja...je...ji...jo...ju...

CASACA. Lo divertido es que cuando ya van de salida, salen con la casaca de derogar el tal “fondo social” -antes fondo departamental- si ya se lo chuparon todo, y también “renuncian” a la inmunidad y crean un “tribunal anticorrupción revolucionario” al estilo Maduro. Para Ripley.

CARLÓN. Apuesta JC, doble contra sencillo, que Carlón será el presidente del mentado “tribunal revolucionario” de Libre. Jueeeee...

TREP. Se les cayó la máscara a los refundidores, asegura el Tommy jefe de bancada, que ya tenían todo listo para salir tempranito el 30 de noviembre a declarar “ganadora” a la Ramona con el TREP de Nerón.

OLLA. Solo que no contaban con la astucia de Cossette que, aunque por allí la tienen chineada a turuncazos, destapó la olla del acuerdo para eliminar la verificación de los votos, tal y como quiere Libre.

ESTORBO. Ajá, y esos ataques de verdad serán por deudas o el trasfondo será, como lo han pedido Xiomara y la Ramona públicamente, reventarse a Cossette del CNE, porque es el estorbo para montar el megafraude.

NO. A quien le caiga el guante, que se lo plante: “La Ley y la transparencia no se negocian. El 15 de junio se decidió verificar las actas el día de la elección, conforme a los artículos 279 y 283 de la Ley Electoral. No insistan más en retroceder. Nuestra respuesta es clara: NO”, manda a decir Cossette.

FIRMES. Y agrega en su tuit: “Ante amenazas y presiones, nos mantenemos firmes, quien se sostiene en la Ley, se sostiene en el pueblo”.

2 a 1. Ajá, y quién será ese que está presionando y amenazando -y a quién- para darle vuelta de calcetín a la decisión del 15 de junio del CNE -el 2 a 1- y que ya no haya contada de los votos. Ummmm...

PLAN. Qué más pruebas quieres, Sancho amigo, del plan madurista de Libre para robarse las elecciones, tal y como lo ha denunciado María Elvira Salazar.

MESA. Ojalá que Nasralla y el “papi”, si es que están claros de lo que está pasando y no tienen arreglos bajo la mesa con nadie, denuncien esto ante el Departamento de Estado y ante la comisión de María Elvira, en Washington.

ASALTO. ¡Ahhh! y que también denuncien a los miembros de otros partidos que se están prestando a este asalto al poder por parte de Libre.