La desesperación de Libre radica en pedidos de extradición de EUA, ¿Será?

CRÓNICA. Hombre, esa renuncia de Ana Paola Hall es algo así como la famosa novela aquella de García Márquez sobre el asesinato de Santiago Nasar y la “Crónica de una muerte anunciada”. Como decía un conocido político: “Yo no sé de qué se asustan”.

CLóSET. En realidad, lo único que ha hecho Ana Paola es salir del clóset político, y tiene todo el derecho a hacerlo. A lo mejor se sentía como cuando una mujer se siente atrapada en el cuerpo de un hombre o viceversa, hasta que explotó. ¡No aguantó más!

CHEQUES. Lo que se sabe es que llegó una consejera a la oficina de la otra consejera con unos cheques, para que los firmara. Eran los pagos de una empresa que imprimió papeletas electorales en las primarias.

FIRMA. La consejera le dijo que no podía firmar, porque no se quiere meter a líos, pero le sugirió que, si ella quería, con todo gusto podían hacer una “delegación de firma” y la otra no quiso.

TRAICIÓN. Los refundidores de la Patria, encabezados por el “comandante” y la Ramona, siguen en carnaval por la oportuna traición de Ana Paola al Partido Liberal y a Honduras.

CARTA. En su carta repite el mismito discurso de sus amigos de Libre sobre las elecciones “más limpias de la historia”, las de 2021, con lo que también avala la historia de Nerón, Rixi, Mel y Xiomara sobre el fraude en 2013 y 2017.

CNE. Adivinen qué quiere “Mel”, en complicidad con dos conocidos personajes del Partido Liberal, a quienes Nasralla todavía les cree: incorporar a un suplente, con lo que le dará vuelta a la tortilla, y que Nerón presida el CNE a partir de septiembre. Solo así apoyará la elección de un nuevo consejero liberal en propiedad.

MARCHAR. Tal vez así despiertan los liberales y se sacuden a los eternos dueños del partido. Por cierto, solo los cachurecos han salido a marchar, y los liberales han brillado por su ausencia. A puros comunicaditos creen que harán ganar a SN. Quieren salmón sin mojarse las pompis.

JEFE. Ni el jefe de bancada liberal aparece por ningún lado, ni siquiera ahora que se han quedado sin consejera en el CNE.

SOPA. Nasralla solo se apeó del avión y soltó la sopa sobre la presunta extradición de cuatro miembros, dijo, de la familia Zelaya Castro.

TORONES. Otra fuente cercana al Departamento de Justicia en la capital federal también ha confirmado que pedirán en extradición a dos torones de Libre, y por eso la desesperación por robarse las elecciones, para que no les pase las de JOH.