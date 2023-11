Apuntes: Ni pío dicen del fiscal que investigó gramillazo

GRAMA. Hombre, raro que ninguno de los que se pumpunean el pecho contra la corrupción, ha dicho ni pío por la destitución del fiscal en jefe de la Fetccop que investigó al brother de la Rixi por el gramillazo de los 32 millones.



CONVOCA. Manda a preguntar Fito que por qué mejor no convoca la sociedad civil. Hombre, si él es un prominente miembro de ese grupo, que convoque para este sábado, o que le pida a las centrales obreras que lo hagan. O al Cohep. O a las iglesias. Como dice el dicho aquel: No hacen ni dejan hacer.



REPICA. También le podría pedir al Partido Liberal que convoque, solo que, cuando repica, dobla. Dijeron que iban a participar en la marcha y, a la hora de los tiros, se hicieron los curritos. Pero, ni falta que hicieron, les mandan a decir.



FAVOR. Lo “pior” es que, convoque quien convoque, segurito que esos que hablan babosadas no asomarán el cacho. Están esperando que los gringos les hagan el favor.



CERCA. Si en Nicaragua hubo cerca de 400 muertos en 2018 -la mayoría estudiantes universitarios- y los tales gringos ni así hicieron nada. Y allá estaba LD.



ENOJAN. Ajá, pero se enojan por quién convoca o porque el “papi” y Nasralla llegaron a la marcha, o porque algunos andaban con sombrilla.



ESPEJO. Hasta la Iglesia -a pesar del espejo al otro lado- salió con un comunicado medio gallo-gallina, así como el Papa, que siempre quiere quedar bien con Dios y con el diablo.



PRINCIPIO. Feliz Fouché por todos los estragos que sigue haciendo su amigo LR y le manda a decir a los opositores -incluidos los de su partido- que se alisten y que la aprieten, porque las violaciones a la Ley y a la Constitución que han hecho hasta ahora, solo es el principio.



GOL. La bulla es que la tal comisión permanente no tarda en “aprobar” el presupuesto y seguro el socio liberal del olanchano saldrá diciendo que le metieron “gol olímpico” a la oposición. O gol de chilena.



GACETA. Ajá, y en enero, seguro no habrá convocatoria para la elección de la directiva del CN, y LR dirá que todos han sido ratificados en sus cargos y mandará el “decreto” a La Gaceta, entonces Fouché volverá a decir que qué “golazo”, y gracias a él, que todavía las puede como “estratega”.



ÉXITO. Feliz el Sponda que responda por el “éxito” del año escolar y no hubo ni siquiera 120 días de clases, y días de dos o tres horas, sin internet, sin inglés, sin tecnología y sin la reparación prometida.