A esos de Libre nos lo quieren ver ni en pintura ni aquí, ni allá

GRILLO. Pucha, como dice aquel, estos refundidos del cerebro no se convencen ni con las abucheadas del fin de semana y allí sale el tal Grillo burlándose de la caminata de las iglesias y acusando a los líderes religiosos de narcos y corruptos.

ARETE. No les basta con la gritada y casi linchada que le dieron al del arete, aquel que no cree ni en Dios, el de la colita, allá en Gracias, por decir que el Indio Lempira fue de la “resistencia” y “prohibido olvidar que somos resistencia”.

ANUNCIO. Ajá, y a la cónsul en Houston que no la dejaron ni hablar pese a que, según el organizador, iba a dar un buen anuncio para los migrantes. Pero ni así se convencen éstos.

PAOLA. Hombre, parece que Ana Paola más bien terminó de enredar la babosada en vez de desenredarla, con eso de que renuncia, pero que no renuncia, y que solo será efectiva si esto y lo otro y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté.

PUEDA. Ni chicha ni limonada, se queda, pero no se queda; se va, pero no se va. Pueda ser que se quede, pero también pueda ser que no se quede, aunque podría ser todo lo contrario. A lo mejor quién sabe.

NUEVO. Ajá, y si el nuevo consejero deberá ser propuesto por el PL, previa bendición de Nasralla, cuidadito y el “comandante” y su aliado liberal se caen de la carrera por elegirlo.

TRAICIÓN. Del 1 de diciembre no pasa la elección. En otras palabras, la traición de Ana Paola ha dejado hoy más que nunca al PL en manos de Mel Zelaya y, lo que es peor, pareciera que SN todavía no se da cuenta.

HECHO. El asunto es que, como dice la rectora, “el daño ya está hecho”, o sea, la puñalada trapera ya está y, hay que reconocer que, hagan lo que hagan el Pollo Contreras y Nasralla, difícil salir bien librado de este nuevo golpe.

CHUCHO. Pareciera que al pobre PL ya solo falta que lo orine un chucho. La Paola sale con esa trastada, el vicealcalde de Cheyo se va con Libre, y ahora aparece ese narcovideo. Por cierto, ese muchacho Melhado debe ser expulsado ipso facto del PL.

JOKER. Hombre, pareciera que los hondureños tienen su propio “Joker”, el supervillano de Batman que solo piensa en incendiar Ciudad Gótica -catrachilandia- junto a sus ilustres compinches El Pingüino, la Gatúbela, en fin.

MP. Serán fake news y serán ciertos esos documentos que circulan del MP -con fecha de julio 2025- en los que ya investigan a Mauricio Villeda. O sea, el narcovideo acaba de salir, y ya le van a caer. ¿Y Carlón?