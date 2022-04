Estaciones de servicio UNO lanza el nuevo paquete de aditivos Dynamax Plus en todos sus combustibles

Tegucigalpa, Honduras. UNO, la marca líder en el corazón centroamericano continúa a la vanguardia reforzando su fiel compromiso con sus clientes, al presentar en un evento regional en cuatro países simultáneamente (Nicaragua, Salvador, Guatemala y Honduras) el mejorado componente Dynamax Plus, un aditivo de última generación adecuado al motor actual, que se encuentra incorporado en todos sus combustibles, utilizando la tecnología más avanzada con micropartículas que trabajan para proporcionar extrema limpieza y potencia al motor.

UNO, con presencia en 6 países de Centroamérica, es una marca orientada a la innovación y a una excepcional experiencia de servicio, buscando potenciar su posicionamiento para liderar el sector, ya que cuenta con la red más grande de estaciones de servicio en la región.

Hugo Moscoso, gerente de País de UNO Honduras, comentó: “Este 2022 todo es innovador, el nuevo Dynamax Plus viene con una nueva fórmula potenciada con un nuevo componente que ayuda a reducir la fricción del motor, que se traducirá en un mayor rendimiento al asegurar una limpieza profunda del motor removiendo depósitos de carbono optimizando su funcionamiento”.

Cabe resaltar que este aditivo está diseñado para todo tipo de vehículos livianos y pesados, desde motocicletas hasta vehículos marinos. Todos los combustibles: Súper, Regular y Diésel contienen el nuevo aditivo Dynamax Plus que conserva propiedades inigualables, con las más grandes exigencias para lograr un alto desempeño.

Por su parte, Mauricio Vitola, gerente de Retail, expresó: “Nuestro gran compromiso con los clientes es ofrecer un Plus de potencia, un Plus de protección en nuestros productos, con nuestra fórmula mejorada disfrutarán manejar sus vehículos con ese Plus de rendimiento que notarán en cada kilómetro recorrido para llegar más lejos”.

Al utilizar consistentemente los combustibles UNO con Dynamax Plus notará grandes beneficios, como ser: limpieza profunda del motor para que funcione óptimamente, aprovechando su máximo potencial, recorriendo mayores distancias, mejorando el rendimiento y reduciendo costos por mantenimiento.