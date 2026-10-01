Banco de Occidente fortalece su red de atención en Comayagua con la apertura de una nueva agencia

Banco de Occidente dio un paso firme en la consolidación de su cobertura territorial con la inauguración de una moderna agencia en Comayagua. La iniciativa se enmarca en la celebración de su 75 aniversario, reafirmando el compromiso histórico de la entidad financiera de impulsar el progreso socioeconómico de la nación y acercar sus soluciones a más sectores productivos. Ubicada de manera estratégica dentro de las instalaciones de Supermercados El Corral, en la Residencial Valle Dorado y frente al intercambiador de la carretera CA-5, la agencia ofrece una localización idónea. Este punto neurálgico facilitará la realización de trámites tanto a los residentes de zonas colindantes como a quienes transitan por esta importante vía de comunicación nacional.

En esta nueva sede, los usuarios tendrán acceso a un catálogo integral de servicios bancarios tradicionales, incluyendo la apertura de cuentas, depósitos, retiros, solicitudes de crédito y el cobro de remesas. Los horarios de atención se han dispuesto de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., garantizando asistencia personalizada mediante un equipo profesional calificado. Durante el acto de apertura, Leonel Rivas, Gerente Corporativo de Mercadeo y Estrategia Comercial de Banco de Occidente, destacó el valor de este hito. El ejecutivo subrayó que durante más de siete décadas la institución ha evolucionado de manera continua para satisfacer las demandas financieras de las comunidades y apoyar activamente los proyectos de vida de los hondureños.