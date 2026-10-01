Almacenes El Titán inaugura su tienda número 20 en Mall Mega Plaza en El Progreso

Almacenes El Titán celebró oficialmente la apertura de su tienda número 20, ubicada estratégicamente en el centro comercial Mall Mega Plaza de la ciudad de El Progreso, Yoro. Con este hito, la empresa reafirma su compromiso con las familias hondureñas al ofrecer instalaciones modernas y accesibles que consolidan su presencia y continuo crecimiento en el mercado nacional. La llegada de la marca a la “Ciudad Perla” no solo representa un avance en su plan de expansión, sino también una oportunidad para estrechar lazos con la comunidad progreseña. La nueva tienda fue diseñada para brindar una experiencia de compra integral que combina variedad, calidad y precios competitivos bajo un mismo techo.

Entre las opciones que ofrece el establecimiento destacan amplios departamentos de ropa para damas, caballeros, niños y bebés. Asimismo, los visitantes pueden encontrar calzado, accesorios, artículos para el hogar, juguetes, productos de belleza y diversos enseres para el uso cotidiano. Durante el acto inaugural, el señor Marvin Carbajal, presidente de Almacenes El Titán, expresó su satisfacción por alcanzar esta meta histórica. Carbajal enfatizó su profunda fe en el desarrollo de Honduras y destacó que cada nueva apertura contribuye directamente al progreso del país mediante la creación de empleo directo e indirecto.