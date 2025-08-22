  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Tras el golazo de Supremo, sale de cambio y le da la oportunidad a Uyuyuy en el partido de los tiktokers

Tras anotar un golazo que desató la euforia de los fanáticos, Supremo salió de cambio en el partido de los tiktokers y le dio la oportunidad a Uyuyuy de demostrar su talento en la cancha.

  • 22 de agosto de 2025 a las 19:08
El Heraldo Videos