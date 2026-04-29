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Sandra Tejada llama a sumarse a “Yo Reciclo HN” por un futuro sostenible

Sandra Tejada, jefa del Departamento de Educación, Comunicación Ambiental y Salud (Decoas), hizo un llamado durante la campaña Yo Reciclo para que toda la ciudadanía se sume activamente a las acciones de reciclaje y cuidado del medio ambiente, promoviendo hábitos responsables en beneficio de la salud y el entorno.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 14:04
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