  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Educación ambiental en niños, clave en campaña Yo Reciclo HN

María Auxiliadora Figueroa, maestra del Centro Educativo Japón, destacó durante el lanzamiento de la campaña “Yo Reciclo HN” la importancia de iniciar la educación ambiental desde la niñez, señalando que este proceso es como una semilla que germina y contribuye a crear conciencia sobre el cuidado y la protección del planeta.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 15:04
El Heraldo Videos