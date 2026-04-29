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Invema reafirma compromiso con reciclaje en campaña Yo Reciclo HN
Grace Williams, Coordinadora de Proyectos Sociales de INVEMA, empresa dedicada a la gestión y recolección de residuos, reafirmó el compromiso de la institución con el cuidado del medio ambiente a través de iniciativas como la campaña “Yo Reciclo HN”, orientada a promover la cultura del reciclaje en Honduras.
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 15:04
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