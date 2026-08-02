EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Hondureño Dereck Moncada anota su primer gol con el Lugano de Suiza
El fútbol hondureño celebró este fin de semana un nuevo motivo de orgullo con la brillante presentación de Dereck Moncada, quien marcó su primer gol en el balompié europeo durante su estreno como titular con el FC Lugano de Suiza. El atacante catracho fue protagonista en la victoria de su equipo y confirmó el gran momento que vive a sus apenas 18 años.
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 14:08
El Heraldo Videos
Videos
Hondureño Dereck Moncada anota su primer gol con el Lugano de Suiza
Redacción El Heraldo
Videos mundo
Choque entre dos helicópteros antiincendios deja dos muertos y dos heridos en Grecia
Agencia EFE
Videos
Captan a hombre que amarró a un perro a su camioneta y lo arrastró en Choloma
Redacción El Heraldo
Videos
Militante de Libre arremete contra diputada Scherly Arriaga
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
José Manuel Matheu repasa su infancia, su paso por la política y el regreso a la medicina
Rodiney Cerrato
Videos entretenimiento
Natalia Lafourcade revela a EL HERALDO los secretos de "Cancionera" antes de llegar a Honduras
Cinthya Bardales
Videos mundo
Millones de arañas transforman el arroyo Nahal Sorek, cerca de Jerusalén, en un paisaje tan inquietante como hermoso
Reuters
Videos Honduras
"Mi forma de vestir hoy no significa que me he olvidado de lo que soy": Nasry Asfura
Cortesía
Videos mundo
El sargazo afecta al turismo en la costa caribeña de México
Reuters
Videos mundo
Expresidenta Fernández de Kirchner apelará a la ONU por su condena en Argentina
Reuters
Videos Honduras
Nasry Asfura dice al vestir de traje no significa que dejó de trabajar por Honduras
Cortesía
Videos Honduras
"A veces confunden que mi silencio es debilidad. No se equivoquen": Nasry Asfura
Cortesía