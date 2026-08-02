Hondureño Dereck Moncada anota su primer gol con el Lugano de Suiza

El fútbol hondureño celebró este fin de semana un nuevo motivo de orgullo con la brillante presentación de Dereck Moncada, quien marcó su primer gol en el balompié europeo durante su estreno como titular con el FC Lugano de Suiza. El atacante catracho fue protagonista en la victoria de su equipo y confirmó el gran momento que vive a sus apenas 18 años.