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¡Ya están calentando motores! Así ensayan las heráldicas del Saúl Zelaya

¡Las heráldicas del Instituto Saúl Zelaya Jiménez también se preparan para brillar este 15 de septiembre! Cada ensayo es parte de la preparación para conquistar las calles de Tegucigalpa y celebrar a lo grande la Independencia de Honduras.

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 15:45
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