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¿Qué representa el 15 de septiembre para las jóvenes del Saúl Zelaya?

¿Qué significa para las estudiantes del Instituto Saúl Zelaya Jiménez el 15 de septiembre? Conozca qué representa para ellas esta fecha tan especial y cómo viven la emoción de participar en las celebraciones de la Independencia de Honduras.

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 15:17
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