La banda del Saúl Zelaya se delata: ¿quién es más probable que...?

¡Entre risas, música y mucho compañerismo! Nos fuimos detrás de los ensayos del Instituto Saúl Zelaya Jiménez para poner a prueba a los integrantes de la banda con una divertida dinámica: “¿Quién es más probable que...?” ¿Quién llega tarde?¿Quién se equivoca más en los ensayos?Descubre quiénes fueron señalados por sus compañeros y cuéntanos: ¿a quién habrías elegido tú?