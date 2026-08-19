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La banda del Saúl Zelaya se delata: ¿quién es más probable que...?
¡Entre risas, música y mucho compañerismo! Nos fuimos detrás de los ensayos del Instituto Saúl Zelaya Jiménez para poner a prueba a los integrantes de la banda con una divertida dinámica: “¿Quién es más probable que...?” ¿Quién llega tarde?¿Quién se equivoca más en los ensayos?Descubre quiénes fueron señalados por sus compañeros y cuéntanos: ¿a quién habrías elegido tú?
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Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 15:44
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