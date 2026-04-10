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Una mente brillante: María Elena Bottazzi en entrevista con EL HERALDO

De Génova, Italia al reconocimiento mundial: María Elena Bottazzi, científica nominada al Nobel de la Paz 2022, conversó con EL HERALDO en una entrevista exclusiva. ¿Qué nos dijo?

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 11:32
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