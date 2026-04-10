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¿La ciencia le ha dejado tiempo para enamorarse? Bottazzi responde

¿La ciencia le ha dejado espacio al amor en la vida de María Elena Bottazzi? La brillante científica hondureña respondió con total sinceridad en Tictac de EL HERALDO.

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 11:29
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