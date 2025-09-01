  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

"Si Motagua queda campeón ¡Yo me peloneo!" La promesa de Jorge Aldana

El alcalde de Distrito Central, Jorge Aldana, sorprendió al asegurar que si el Motagua, su club favorito, finaliza como campeón en 2025, se cortará el cabello.

  • 01 de septiembre de 2025 a las 15:31
El Heraldo Videos