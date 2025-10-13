  1. Inicio
Represa Los Laureles alcanza su nivel máximo, pero sin activar cortinas inflables

La represa Los Laureles alcanzó su nivel máximo, pero hasta el momento las cortinas inflables no han sido activadas, generando expectativa sobre las próximas medidas de control.

  • 13 de octubre de 2025 a las 12:32
El Heraldo Videos