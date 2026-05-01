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Mel Zelaya llega a marcha del 1 de mayo: "Por la defensa del pueblo"

Manuel Zelaya llegó a la marcha del 1 de mayo y afirmó que participa “por la defensa del pueblo” durante la movilización del Día del Trabajador.

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 10:09
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