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"Fuera políticos", le gritan a Manuel Zelaya Rosales al legar a la marcha del 1 de mayo

Manuel Zelaya fue recibido con gritos de “fuera políticos” al llegar a la marcha del 1 de mayo, durante la movilización por el Día del Trabajador.

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 09:59
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