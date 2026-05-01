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Expresidente Manuel Zelaya llega a la movilización por el Día del Trabajador en Honduras

Manuel Zelaya llegó a la movilización del Día del Trabajador en Honduras, sumándose a las actividades conmemorativas de la jornada.

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 09:24
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