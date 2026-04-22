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Libre perfila candidatos para ocupar vacantes en el CNE y TJE

En Libre sobresalen los nombres de Luz Angélica Smith, Germán Altamirano, Marco Ramiro Lobo, Mario Portillo y Nelson Leiva para ocupar vacantes en el CNE y TJE.

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 14:09
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