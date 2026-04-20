  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Libre enfrenta divisiones internas a causa de nuevas candidaturas

En redes sociales, figuras vinculadas a Libre han cuestionado la candidatura de Octavio Pineda, generando señalamientos internos y debates sobre la postura democrática del partido.

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 11:43
El Heraldo Videos