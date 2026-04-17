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EL HERALDO y Cuadernos Quick apoyan a escuela en San Marcos de Colón

EL HERALDO y Cuadernos Quick realizaron una entrega de útiles escolares en un centro educativo de San Marcos de Colón, reafirmando su compromiso con la educación y el apoyo a estudiantes de la zona sur del país.

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 10:55
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