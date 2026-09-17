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Ivonne Ardón denuncia el retiro de la protección y también ha recibido amenazas

Ivonne Ardón reveló que dejó de contar con la protección que tenía y aseguró que ha recibido amenazas, situación que genera preocupación por su seguridad.

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 12:31
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