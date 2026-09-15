  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

¿En qué se convirtió la Independencia centroamericana tras 1821?

El historiador Guillermo Varela explica que la Independencia centroamericana se convirtió en una meta cada vez más difícil de alcanzar debido a los conflictos políticos, las intrigas y la falta de acuerdos.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 17:10
El Heraldo Videos