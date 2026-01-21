  1. Inicio
“Hoy se inaugura en paz”, afirmó el diputado liberal Yuri Sabas

El diputado liberal Yuri Sabas afirmó que la inauguración del Congreso Nacional se realiza en un ambiente de paz y orden, subrayando la importancia de la unidad y la responsabilidad en la apertura del nuevo período legislativo.

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 11:52
