Gran afluencia marca el arranque de la jornada de votación en Santa Ana, Francisco Morazán
Gran afluencia de votantes en Santa Ana, donde largas filas y alta participación marcan el inicio de la jornada electoral en Francisco Morazán.
Lourdes Alvarado
30 de noviembre de 2025 a las 09:02
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Exseleccionado nacional Arnold Cruz participa en la jornada electoral
Yony Bustillo
Videos Honduras
Votaciones en el instituto José Cecilio del Valle en la Ciudad de Choluteca
Estefanny Amaya
Videos Honduras
Videos Honduras
Alta participación en Loarque marca inicio de la jornada electoral en Francisco Morazán
Daniela Ortega
Videos Honduras
Portones cerrados generan inconformidad en votantes del Centro Alex Alaniz
Pedro Carías
Videos Honduras
Aún no abren los portones en la Escuela República de Honduras
José Valeriano
Videos Honduras
Ana Paola Hall espera para ejercer su voto en el Instituto San Miguel
Yony Bustillo
Videos Honduras
Material electoral listo, dice Cossette López; posibles atrasos dependerán de otras causas
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Instituto Cultura Popular recibe a Juan Diego Zelaya para votar en Comayagüela
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Consejera Cossette López ejerce su voto en el Instituto José Cecilio del Valle
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Marlon Ochoa: se debe exigir el uso del dispositivo electrónico
Yony Bustillo
Videos Honduras
Falla biométrica impide votar al cardenal Óscar Andrés Rodríguez y al arzobispo José Vicente Nácher
Cristian Cruz