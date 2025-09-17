  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Fuertes lluvias inundan calles del centro y bulevar Morazán en Tegucigalpa

Esta noche, las intensas lluvias provocan inundaciones en la calle que conduce hacia el centro de Tegucigalpa, así como en el bulevar Morazán. El agua acumulada dificulta la movilidad de vehículos y peatones, mientras las autoridades llaman a la población a extremar precauciones y evitar zonas anegadas.

  • 17 de septiembre de 2025 a las 22:02
El Heraldo Videos