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Fuertes lluvias dejan inundaciones en varias zonas de San Pedro Sula
San Pedro Sula enfrenta inundaciones en varias de sus calles y avenidas tras las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Autoridades piden a la población tomar precauciones, reducir la velocidad y evitar transitar por áreas de riesgo.
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Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 08:13
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