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Cuenta regresiva en Artemis II: preparan reentrada y amerizaje
Los astronautas de Artemis II de la NASA comenzaron el jueves los preparativos para la reentrada en la Tierra y el amerizaje programados para este viernes, en la que será su última jornada completa en el espacio tras convertirse en los primeros seres humanos en orbitar la Luna en medio siglo.
Agencia EFE
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Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 14:29
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