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Cuenta regresiva en Artemis II: preparan reentrada y amerizaje

Los astronautas de Artemis II de la NASA comenzaron el jueves los preparativos para la reentrada en la Tierra y el amerizaje programados para este viernes, en la que será su última jornada completa en el espacio tras convertirse en los primeros seres humanos en orbitar la Luna en medio siglo.

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 14:29
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