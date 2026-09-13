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Con coloridos trajes típicos, niños celebran el 205 aniversario de independencia

Los pequeños lucen coloridos trajes típicos en una celebración llena de tradición y orgullo patrio por los 205 años de independencia de Honduras.

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 08:12
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