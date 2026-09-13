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Al ritmo de la punta, niños de primaria celebran los 205 años de independencia patria

Niños de primaria celebran la independencia de Honduras con una presentación llena de música, baile y tradición al ritmo de la punta.

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 08:08
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