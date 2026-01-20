  1. Inicio
Colectivos de Libre rompen credencial y agreden a Rolando Contreras, hermano de Roberto "El Pollo Contreras"

Colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) protagonizaron un incidente durante la entrega de credenciales en el Congreso Nacional, agrediendo a Rolando Contreras, hermano de Roberto “El Pollo” Contreras, y destruyendo su credencial.

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 12:30
