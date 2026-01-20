CNE aclara que no puede tramitar solicitud de Luis Redondo para recuento de actas electorales

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, explicó que jurídicamente el CNE no puede dar curso al pedido del entonces presidente del Congreso, Luis Redondo, de recuento de más de 19 mil actas, debido a que la declaratoria oficial de elecciones ya fue emitida y el órgano electoral es autónomo e independiente, conforme a la Constitución y la Ley Electoral.