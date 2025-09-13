  1. Inicio
Avenida Cervantes se llena de color y alegría con los estudiantes del Distrito 6

Los distintos centros educativos del Distrito 6 celebran las festividades patrias recorriendo la Avenida Cervantes hasta la Plaza Central Francisco Morazán, llenando las calles de color, música, entusiasmo y orgullo por la tradición hondureña.

  • 13 de septiembre de 2025 a las 09:18
El Heraldo Videos