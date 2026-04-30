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Así terminó el partido: Victoria desciende tras perder ante Real España

Victoria consumó su descenso luego de caer ante Real España, en un partido que definió su futuro en la competencia.

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 21:12
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