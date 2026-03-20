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Arístides Mejía en una frase: así se define en Tictac de EL HERALDO
Durante su participación en Tictac de EL HERALDO, Arístides Mejía se describió a sí mismo en una frase, revelando aspectos de su personalidad, su trayectoria y su visión de vida.
Rodiney Cerrato
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Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 20:09
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