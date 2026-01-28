  1. Inicio
Olimpia arribó al estadio Juan Ramón Brevé previo al partido contra Olancho FC

Olimpia hace su arribo al estadio Juan Ramón Brevé en medio de un ambiente cargado de fútbol, expectativa, pasión. El plantel albo llega concentrado, arropado por su afición, listo para enfrentar a Olancho FC en un duelo clave de la Liga Nacional.

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 16:01
El Heraldo Videos